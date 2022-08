Ambrosini punta sul Napoli: "Osimhen chiamato al salto di qualità, sorpresa Lobotka"

L'ex centrocampista Massimo Ambrosini, intervistato da Il Mattino, ha detto la sua sugli elementi più rappresentativi del Napoli in vista della Champions 2022-2023

TuttoNapoli.net

L'ex centrocampista Massimo Ambrosini, intervistato da Il Mattino, ha detto la sua sugli elementi più rappresentativi del Napoli in vista della Champions 2022-2023: "La sorpresa può essere Lobotka. Per la posizione che occupa in campo deve assumersi le responsabilità che in Europa ti permettono di sopravvivere. In Champions poi gli attaccanti sono fondamentali e per fisicità dico Osimhen. Quest’anno è chiamato al salto di qualità".