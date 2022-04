Ambrosini: "Rimpianti Juve? Ha fatto più errori di tutti, merita di non giocarsi lo scudetto"

Massimo Ambrosini ha parlato del momento in casa Juventus su DAZN nel corso di Sunday Night Square:

Massimo Ambrosini ha parlato del momento in casa Juventus su DAZN nel corso di Sunday Night Square: "Rimpianti scudetto? Per me la Juve ha fatto più errori di tutti, a tutti i livelli, per pensare di giocarsi lo scudetto quest'anno e merita di non giocarselo. Se avesse vinto con l'Inter staremmo parlando di altro. Sono arrivati a giocarsi un pensiero scudetto per meriti, per carità. Ma non dimentichiamo gli errori commessi".