Ambrosini: "Se il Napoli passa indenne periodo della Coppa d'Africa può vincere lo scudetto"

Lo Scudetto non è (ancora) una corsa a due. Ne è convinto Massimo Ambrosini, che ha fatto queste considerazioni ai taccuini de Il Mattino: "A dispetto del distacco di sette punte dalle prime due, l'Inter è già una terza incomoda. E questo va detto per il valore della rosa e per quello che ha dimostrato fin qui la squadra di Inzaghi".

Secondo l'ex Milan il periodo decisivo sarà tra gennaio e febbraio, quando il Napoli perderà diversi elementi (tra cui Osimhen) per la Coppa d'Africa: "Si fa fatica a non identificare Osimhen come la stella della squadra - ha proseguito -. Fin qui è stato decisivo con i suoi gol: ha un altro passo e un altro modo di giocare le partite. Ecco perché dico che se il Napoli supererà indenne il periodo della coppa d'Africa, avrà la spinta giusta per vincere lo scudetto".