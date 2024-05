Ametrano: "Kim? Kvara sembrava un marziano ed ora è sceso sulla terra"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Raffaele Ametrano

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Raffaele Ametrano, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Udinese: "Buongiorno può essere un calciatore da Napoli? Ha dimostrato di essere uno dei migliori difensori che abbiamo in Italia. Ho sempre pensato che i giocatori forti possano adattarsi a tutti i sistemi di gioco. Non avrebbe problemi, dunque, anche se molto dipenderà dalla scelta sul prossimo allenatore del Napoli. È logico che trovarsi Buongiorno in rosa faccia piacere ad ogni tecnico, ma è importante anche scegliere un giocatore funzionale ai principi di gioco dell’allenatore”.

Un direttore sportivo giovane come Manna può avere la credibilità per imporsi in una realtà come Napoli? “Lo dirà il tempo, le scelte. Nel calcio si è sempre giudicati per i risultati. È giovane, ha entusiasmo. Ha lavorato in una piazza importante come la Juve ed avrà le idee chiare, ma ci sarà da lavorare. Il Napoli quest’anno, non ha fatto un buon campionato e la scelta del nuovo allenatore sarà fondamentale. In questa stagione ci sono state troppe idee diverse e la squadra non ha reso quanto si auspicava” .

Tenendo conto anche della prestazione di Kim nella sfida di ieri, sono molti gli azzurri che non hanno saputo garantire continuità rispetto allo scorso campionato. La scorsa stagione hanno tutti overperformato o crede sia soltanto una coincidenza? “Ci può stare che tutti trovino la propria migliore stagione messi in un contesto di squadra che consenta di esprimersi oltre le aspettative. Basti pensare a Kvara, che lo scorso anno sembrava un marziano e, oggi, pare essere sceso sulla terra. Kim ha cambiato contesto, metodologie e nelle gare come quelle di ieri paghi ogni minimo errore. Tuttavia, sono disattenzioni che possono starci”.