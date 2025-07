Video "Amma faticà, ma cchiù assaje', il nuovo slogan coniato da Conte in conferenza

vedi letture

Lo scorso anno fin dalla presentazione a Palazzo Reale Antonio Conte coniò uno slogan: "Amma faticà". Uno slogan che ha portato bene, vista la vittoria dello Scudetto. Ma qual è il claim per la prossima stagione? L'allenatore azzurro in conferenza stampa ne ha coniato uno nuovo, rispondendo a precisa domanda:

"Appena finito il campionato me lo chiesero, dissi 'amma faticà again', può andare bene a livello europeo con l'aggiunta in inglese. Se vogliamo restare sul napoletano possiamo fare 'amma faticà ma chiu' assaje' e restiamo in tema. Avremo competizioni, la nuova Champions, la Supercoppa, la Coppa Italia e ci stiamo attrezzando per competere e rendere orgogliosi noi stessi ed i tifosi". In calce il video.