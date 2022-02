Amor: "Napoli forte nel collettivo, ma il Barça per il blasone ha l'obbligo di vincere l'EL"

Guillermo Amor, storico ex giocatore del Barcellona, ha parlato della sfida di questa sera tra i catalani e il Napoli a Il Mattino: "Da 18 anni il Barça non disputava l'Europa League e dato che si tratta del Barcellona, ha l'obbligo di vincere questa competizione. Il Napoli però rispecchia bene la filosofia del calcio italiano: la squadra deve essere forte, non il singolo. Il Napoli ha elementi di valore, tra tutti cito Osimhen, Insigne e Fabian Ruiz. Poi ha una difesa solidissima. Per battere i catalani non dovranno commettere errori, poi il Camp Nou avrà un suo peso. Ma non penso che si risolverà tutto con la gara di andata".