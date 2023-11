Amoruso: "ADL non deve parlare di modulo. Mazzarri scelta intelligente"

Nicola Amoruso, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Nicola Amoruso, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Mi fa ridere quando dicono che Mazzarri sia un difensivista, negli anni in cui ho giocato con lui avevamo sempre tantissime occasioni da gol. Il suo gioco è un gioco molto offensivo, tutti gli attaccanti di Mazzarri hanno sempre fatto tanti gol. A questo punto della stagione credo che sia una scelta intelligente, De Laurentiis dopo che ha sbagliato la scelta di Garcia non se l’è sentita di affidarsi ad un allenatore a lungo termine.

Vuole capire se Mazzarri riuscirà a restituire alla squadra il suo giusto valore, Walter credetemi è supermotivato, la vive male quando non allena, conosce bene l’ambiente e questo sarà un punto di forza incredibile. Il modulo? Adl vuole il 4-3-3? Il presidente deve fare il presidente e non parlare di modulo".