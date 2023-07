Amoruso ricorda: “Sostituire Kim è difficilissimo, ma si disse lo stesso per Koulibaly”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicola Amoruso, ex calciatore di Napoli e Juventus.



Che caratteristiche dovrà avere il sostituto di Kim?

“Sostituire un giocatore come Kim è difficilissimo, anche se si disse lo stesso per Koulibaly. Nelle scelte il club di De Laurentiis è sempre attento, e il sostituto del coreano potrà essere un difensore di assoluto spessore. Il Napoli, negli anni, ha sempre dimostrato affidabilità sul mercato e sono certo che anche questa estate non deluderà le aspettative”.

Chi preferirebbe tra Danso e Kilman?

“Sono calciatori interessanti, nelle mire di tanti club importanti. Difensori dalla indubbia forza fisica e capacità di adattamento. Entrambi potranno essere pedine importanti anche in questo Napoli”.