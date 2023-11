Amoruso sicuro: "Mazzarri è sottovalutato! Se farà bene, ADL gli rinnoverà il contratto"

Si saranno dati una stretta di mano, credo che il suo contratto sarà rinnovato senza problemi se dovesse far bene".

Nicola Amoruso, ex attaccante che ha condiviso con Walter Mazzarri l'avventura alla Reggina, nella quale è stato allenato dal tecnico di San Vincenzo, ha parlato di molti temi nella sua intervista esclusiva rilasciata a TuttoMercatoWeb.com, tra cui il perché il nuovo allenatore del Napoli abbia accettato un contratto di 7 mesi: "Sicuramente ha bisogno di rilanciarsi nel grande calcio ed ha un'opportunità importante. È difficile fare programmi, ma se farà molto bene credo che il Napoli possa continuare con lui. Tecnici super affermati difficilmente avrebbero detto sì ad un accordo così breve, ma Mazzarri è sottovalutato per quello che ha fatto e per come fa giocare le sue squadre".

Quindi crede che il Napoli potrà eventualmente confermarlo?

"Dipenderà molto da come andrà da ora fino alla fine. Se raggiungerà gli obiettivi lavorando bene perché cambiare? È tutto in divenire, lui lo sa, conosce la piazza, sa cosa ha bisogno e conosce bene anche De Laurentiis. Si saranno dati una stretta di mano, credo che il suo contratto sarà rinnovato senza problemi se dovesse far bene".