Anastasio, il papà: "Tifiamo tutti per il Napoli, speriamo vinca l'Europa League"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Paolo Anastasio, padre di Armando, difensore del Rijeka ed ex azzurro: “Sono in Croazia da oltre 10 giorni ma questa sera non si potrà andare allo stadio, si giocherà a porte chiuse. La settimana scorsa invece si poteva andare tranquillamente. Emozione? Lui la maschera un po’, è la prima volta che gioca in Europa League, poi nel girone del Napoli…Non è più di proprietà del Napoli, ora ha 5 anni di contratto con il Monza. Non si è lamentato, hanno fiducia in lui per il futuro. Dovrà dimostrare sul campo perché le chiacchiere se le porta il vento.

Lui cercava spazi e nuove esperienze per crescere, questo è un nuovo percorso per la sua carriera sportiva. Sono tutte cose che serviranno per il futuro. Rijeka ci crede? Io non credo che possano pensare a un Napoli in difficoltà. Nel calcio tutto è possibile ma i valori sono totalmente diversi, è una realtà vera con campioni importanti. Meglio che vinca il Napoli e Armando segni o che vinca il Rijeka e che lui non giochi? Direi la prima ma lascio tutto al caso. A me interessa che giochi e che lo faccia bene, il resto è di più. Noi poi restiamo tifosi del Napoli, quindi speriamo che la squadra vinca l’Europa League: ha i valori per farlo, non sarebbe una sorpresa”.