Ancelotti alla Rai: "Mi aspettavo prestazione diversa, per un'ora giocato molto male! Troppi 7 gol subiti, su Lozano..."

Dopo la sconfitta contro la Juventus, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Radio Rai Sport: "Sono cose che succedono nel calcio, è stata una gara strana, abbiamo giocato molto male per un'ora e poi abbiamo giocato molto bene, si può pareggiare, si può perdere ma sono più dispiaciuto per l'ora fatta male che per l'autogol, mi aspettavo una prestazione diversa e poi si è visto cosa può fare il Napoli".

Sui cambi: "Due sostituzioni erano forzate, Ghoulam era già ammonito e non volevo rischiare e Insigne aveva un problema alla coscia, avrei comunque messo Lozano che dà profondità e ha creato parecchi problemi nel secondo tempo".

Gol subiti? "Abbiamo preso sette gol, sono troppi, va migliorato l'aspetto difensivo. Marcature troppo blande e concediamo troppo spazio"

Gol in contropiede? "Sul calcio d'angolo c'è stato un posizionamento errato di un giocatore dentro l'area di cui non farò il nome nemmeno sotto tortura".

Su Lozano? "Per caratteristiche farà bene dappertutto, è un giocatore essenziale e va forte".

Problemi a centrocampo? "Troppo larghi, troppo blandi, i difensori vanno aiutati, quando difendi non puoi difendere solo in due".