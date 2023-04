Ancelotti: "Complimenti al Milan. Ma rispetto per il Napoli, la migliore italiana"

"Ma nutro affetto anche per il Napoli, stagione straordinaria, hanno sfiorato le semifinali di Champions"

Benzema non voleva uscire. " Aveva preso un colpo nel primo tempo e l'ho tolto perché non serviva più attaccare ma difendere ".

Chi vorreste ora? "Noi siamo contenti di esserci, abbiamo 180 minuti per giocare un'altra finale".

Sa cosa ha fatto il Milan? "1-1".

C'era lei l'ultima volta che il Milan era in semifinale. "Eh, era il 2007... Fino a Atene. Grande traguardo del Milan, complimenti a tutta la società e a Paolo (Maldini, ndr). Ma nutro affetto anche per il Napoli, stagione straordinaria, hanno sfiorato le semifinali di Champions e sono stati la migliore italiana in questa annata. Rispetto, ci proveranno l'anno prossimo".

Un messaggio a Maldini? "No, gliel'ho già mandato sul telefonino...".