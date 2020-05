Ancelotti elogia Gattuso: "Era l'unico veramente indispensabile! Aveva qualità straordinarie"

Carlo Ancelotti ha parlato sul canale social del giornalista Carlo Pellegatti. Oltre a raccontare la sua esperienza vincente da allenatore rossonero, Ancelotti si è così espresso su Gattuso calciatore: "Gattuso nel contesto della qualità era un giocatore indispensabile, per la squadra era necessario più di altri. In altre posizioni eri coperto, avevi ad esempio tanti trequartisti ed era piu facile poterli sostituire. Gattuso no. Era unico. Non vorrei creare facili illusioni, è vero che il lavoro ti permette di raggiungere grandi livelli, ma poi c'è la genetica e a livello genetico Gattuso non aveva qualità tecniche straordinarie come Messi, Ronaldo o Pirlo ma ne aveva altre caratteriali come applicazione, attenzione, perseveranza, volontà, impegno. Puoi mantenerla, certo, ma devi averla dentro quando nasci".

Poi ha aggiunto, ricordando la sua avventura rossonera: "La fortuna di un allenatore è legata alla capacità della società di essere società. La fortuna mia, di Sacchi, di Capello era legata alla solidità di una società veramente ben strutturata e motivata che supportava l'allenatore".