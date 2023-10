Ancelotti: "Garcia ha bisogno di tempo per sviluppare le sue idee"

Queste le parole di Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, che ha parlato dell'allenatore del Napoli ai microfoni di Radio Anch'io.

"Garcia ha le proprie idee e ha bisogno di un po’ di tempo per svilupparle sul campo". Queste le parole di Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, che ha parlato dell'allenatore del Napoli ai microfoni di Radio Anch'io.

"Ha le difficoltà che hanno tutti gli allenatori, se non vinci ti mandano via. Il Napoli ha preso un allenatore che ha le proprie idee e ha bisogno di un po’ di tempo per farle sviluppare alla squadra sul campo. È serio, capace professionale, è solo una questione di tempo, ha mantenuto la stessa struttura, ha perso solo Kim, ha preso Natan. Il Napoli tornerà a essere competitivo in campionato".