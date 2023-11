Ancelotti, l'ex collaboratore: "Se la giocherà al massimo, in Champions non esistono amichevoli"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giorgio Ciaschini, vice storico di Ancelotti.

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giorgio Ciaschini, vice storico di Ancelotti: “Real Madrid-Napoli sarà una partita molto aperta, come quella di andata in cui c’è stato molto equilibrio. Al Real mancano giocatori importanti, ma parliamo sempre del Real per cui non sarà facile. Il Napoli può giocarsi il passaggio del turno con tranquillità per cui immagino sarà una bella gara in cui il Napoli può chiudere i giochi.

Questo campionato è stato affrontato con meno determinazione rispetto alla scorsa stagione da parte del Napoli. Vincere lo scudetto era un obiettivo nella testa di tutti e il raggiungimento dell’obiettivo può rallentare questa determinazione, è abbastanza fisiologico. Ma, non dimentichiamo pure che il Napoli ha dovuto fare a meno di Osimhen per un mese e mezzo e averlo o non averlo non è la stessa cosa.

La condizione fisica conta molto, ma è soprattutto quella mentale che fa la differenza. La condizione ottimale si ottiene quando la squadra è motivata e l’arrivo di Mazzarri l’ha motivata. Garcia? Può succedere che quando subentri, il nuovo allenatore voglia inserire la propria modalità di gioco che è anche legittima, ma quando si viene da uno scudetto vinto, una certa continuità può essere anche utile. Mazzarri si è inserito con una certa velocità: il suo modo di giocare è diverso da quello di Garcia e sicuramente sarà in grado di adottare il gioco migliore in base alla squadra che ha a disposizione.

La Juventus ha trovato una sua quadratura e insieme all’Inter sono le due candidate. Sarà un campionato equilibrato perché anche Milan e Napoli se la giocheranno fino alla fine. L’Inter la vedo un gradino sopra le altre, con un equilibrio maggiore in ogni reparto, ma il campionato è soggetto agli scontri diretti, battute d’arresto per cui è ancora presto. Non c’è un divario enorme tra queste squadre, tanto da rendere tranquilla una formazione. Il Napoli però deve correre, non può sbagliare più.

In Champions League le amichevoli non esistono. Il Real Madrid è abituato a giocare per vincere, soprattutto al Bernabeu. Ancelotti giocherà la partita al massimo e lo stesso farà il Napoli. Sarà una gara aperta, ma il Napoli può approfittare delle assenze”.