Ancelotti, la figlia: "Ibrahimovic? Che peccato, avrebbe cambiato lo spogliatoio"

Katia Ancelotti, figlia di Carlo, è intervenuta a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Mio padre era venuto al Napoli per vincere ma le cose a volte non vanno come si vorrebbe. Vincere al Napoli sarebbe stato grandioso. Ibrahimovic? È stato veramente un peccato perché insieme avrebbero potuto fare benissimo. Il mese di novembre fu terribile e l’arrivo di Ibrahimovic avrebbe dato una scossa incredibilmente all’ambiente perché avrebbe veramente cambiato uno spogliatoio. Napoli è stata una grande delusione perché non era una stagione da buttare via, ma le cose vanno come devono andare".