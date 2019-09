Ancelotti, lo storico vice: "Senza James, questa rosa sembra perfetta per il 4-3-3"

Giorgio Ciaschini, storico vice di Ancelotti, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino oggi in edicola: "Ho letto che il Napoli ha seguito lungamente James Rodriguez: Ancelotti lo avrebbe esaltato nuovamente, come è già successo quando lo ha allenato. Ovvio che l'assenza di un trequartista classico, credo, che possa cambiare l'idea di un 4-2-3-1. Lo dico da osservatore esterno: francamente, a me questa rosa sembra esser perfetta per un 4-3-3 di partenza. Soprattutto perché hai tanti centrocampisti che possono buttarsi nello spazio con una qualità enorme".