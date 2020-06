Ancelotti: "Servirebbe molto tempo per spiegare l'esperienza di Napoli, lasciamo stare..."

Carlo Ancelotti, attuale tecnico dell'Everton, ha rilasciato un'intervista a Radio Radio nella quale - tra le altre cose - ha parlato anche di un eventuale ritorno alla Roma: "Ci vorrebbe molto tempo per spiegare l’esperienza sulla panchina del Napoli. Meglio che lasciamo stare, anche perché adesso ho una riunione con gli altri allenatori e dobbiamo stabilire i protocolli per la ripresa. A Roma in vacanza ci vengo spesso. Chi fa questo mestiere ha molto rispetto per i colleghi. L’esperienza ti fa capire che c’è un allenatore molto bravo nella Roma e magari il mio amico Fonseca potrebbe risentirsi, anche se non lo farebbe perché è una persona molto intelligente. Lasciamo lavorare Fonseca che è molto bravo. Spero che il campionato italiano possa ritornare nella maniera più sana e sicura. Perché tornare a giocare è quello che tutti ci aspettiamo adesso, ma nella maniera più sana e sicura per tutti".