Ancelotti: "Si festeggia sempre! Capisco l'euforia di Napoli, Scudetto mancava da decenni"

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Domani il Real Madrid giocherà la finale di Copa del Rey contro l'Osasuna. In caso di trionfo, la squadra di Carlo Ancelotti festeggerà o i pensieri saranno già rivolti alla sfida di Champions di martedì contro il Manchester City? "Quando vinci, festeggi. Ma poi ci sono diverse modalità, ovviamente. Il Napoli ha vinto la Serie A dopo molti decenni e capisco la loro euforia. Forse per noi sarà diverso, ma se vinciamo, festeggeremo", ha detto il tecnico italiano in conferenza stampa.