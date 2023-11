Ancona, l'azzurrino Coli Saco: "Garcia voleva tenermi, vi racconto la mia estate"

Intervistato da 'Lacasadic.com", il centrocampista dell'Ancona di proprietà del Napoli Coli Saco ha parlato dell'approdo in azzurro e non solo

Intervistato da 'Lacasadic.com", il centrocampista dell'Ancona di proprietà del Napoli Coli Saco ha parlato dell'approdo in azzurro ed anche dell'ultima estate a Dimaro: “Dopo il Milan, mi volevano la Primavera del Napoli e quella della Lazio. Non ho mai avuto troppi dubbi su quale squadra scegliere. L’anno dopo Spalletti ha iniziato a chiedere sempre di me a Frustalupi. Quindi, a dicembre, mi dissero che da gennaio in poi mi sarei allenato regolarmente con la prima squadra. Così è stato. Era incredibile. Dries mi è stato vicino dal primo all’ultimo giorno. Ha sempre creduto tantissimo nelle mie potenzialità".

Sulla sfida alla Juventus con tanti indisponibili per il Covid e senza gli africani per la Coppa d'Africa: "Era tutto pronto. Il giorno prima della partita raggiungo gli altri compagni per partire. Nei giorni prima della gara, Spalletti mi diceva che dovevo allenarmi forte perché avevo la possibilità di esordire. Io dò tutto. Ma all’aeroporto di Napoli, poco prima di prendere il volo, mi dicono: ‘Coli, sei risultato positivo al tampone per il Covid. Devi tornare indietro’. Ci sono rimasto malissimo. Ero sicuro che avrei giocato, anche solo per un minuto".

Sui ritiri con Garcia: “Sono stati giorni di riflessione. Fino alla fine del mercato sono stato indeciso se rimanere a Napoli o no. Perché Rudi Garcia mi aveva detto che potevo rimanere definitivamente. Il Napoli mi voleva confermare dopo il pre campionato con loro. C’era solo un problema: avrei fatto panchina. Alcuni giocatori mi dicevano di restare, perché la mia occasione sarebbe potuta arrivare. Ci ho pensato tanto ma alla fine ho detto a Rudi che volevo andare a giocare fuori. Pensavo al mio percorso, volevo giocare e crescere. E poi farmi trovare ancora più pronto".

Sull'Ancona: “Avevo offerte anche dalla B, ma per alcune ragioni che non posso spiegare non si è fatto nulla. Poi avevo offerte dalla Germania e dall’Olanda, una dall’Utrecht, ma erano tutte a titolo definitivo. Il Napoli, però, non voleva perdermi. Quando è arrivata l’offerta dell’Ancona in prestito, sono stato subito convinto".