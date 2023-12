Ancora Spalletti: "Dopo il Napoli ho rifiutato l'Arabia, non era il calcio che mi piaceva"

Così il ct azzurro Luciano Spalletti intervenuto a Casa Italia, in onda su Rai Italia e Rai Play

"Gli Europei? Non si gareggia per accontentarsi, andremo in Germania per lottare su ogni fronte. Non possiamo che puntare al massimo, siamo i campioni in carica, non possiamo cercare una posizione inferiore a quella del 2020, anche se sarà difficile ripetersi".

Così il ct azzurro Luciano Spalletti intervenuto a Casa Italia, in onda su Rai Italia e Rai Play. "Anche io ho visto l'Italia da lontano quando allenavo lo Zenit di San Pietroburgo e avrei potuto continuare a farlo perché finita la fantastica esperienza a Napoli mi sono arrivate proposte dagli Emirati Arabi e da altri campionati, nei quali sarei stato remunerato molto bene - racconta - Ma non era il calcio che mi piaceva. Poi è venuta la chiamata della Nazionale e i miei sogni si sono avverati".