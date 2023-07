Anellucci: “Osimhen sta protestando di nuovo con i compagni. Questa cosa non mi piace…”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, agente Fifa ed ex procuratore di Edinson Cavani.



C’è davvero il pericolo che qualcuno porti il cosiddetto ‘duecentino’ per strappare Osimhen al Napoli?

“Sono numeri importanti e che fanno rabbrividire soltanto al pensiero. Sono del parere che tutti hanno un prezzo, alcuni giusto ed altri sopraelevato. Io mi ritengo uno di quelli sempre propensi all’attesa della stagione della conferma per i centravanti. Senza nulla togliere al capolavoro degli uomini di Spalletti, Osimhen è parte di un collettivo che ha reso ben oltre le aspettative. Nonostante le qualità indiscutibili, oggi il nigeriano è oggetto di una ipervalutazione.

Inoltre, ho notato qualcosa che non mi è piaciuto particolarmente. Ho rivisto, in queste prime giornate, lo stesso Osimhen delle prime partite con Luciano. Un Victor che protesta con i compagni, e che spesso si mostra contrariato quando essi non lo servono come richiesto. Spalletti ha saputo fare un lavoro eccezionale, nei due anni azzurri, con Osimhen. Va sottolineato, a tal proposito, che Garcia e Spalletti sono due tecnici molto diversi, e mi auguro che quanto accaduto sia soltanto episodico”.