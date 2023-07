Anellucci scettico: “L’incognita è la scelta di affidarsi a Garcia, non mi fa impazzire…”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, ex procuratore di Edinson Cavani.



A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, ex procuratore di Edinson Cavani.

Il cambiamento, per il Napoli, dovrebbe essere radicale o sfumato?

“Credo che il cambiamento debba essere immediato. Determinate realtà, come Napoli, Lazio e Roma che, seppur importanti, non sono abituate al successo come altre, hanno bisogno di un cambiamento dopo il successo. Vincere è bello, ma per ripetersi si necessita di una struttura di cui questi club, purtroppo, non godono. Confermarsi è difficilissimo, a maggior ragione con quei cambiamenti essenziali per una società come il Napoli. Se De Laurentiis dovesse riuscirci, sarebbe un risultato straordinario. La strategia del Napoli mi intriga. La decisione del club azzurro di affidarsi allo scouting è giusta, si tratta di un settore dove il Napoli è all’avanguardia. I veri fuoriclasse del Napoli sono loro, e credo siano già alla ricerca dei profili giusti per la squadra. L’incognita, forse, è rappresentata dalla scelta di affidarsi a Rudi Garcia, un tecnico che non mi fa impazzire. Sono, però, pronto a ricredermi”.