Anellucci su David: "E' molto bravo, ma la maglia del Lille non è quella del Napoli"

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, ex procuratore di Edinson Cavani.

L’Arabia Saudita una bolla pronta a scoppiare o una realtà in grado di infastidire il calcio europeo? “E’ un qualcosa di allettante dal punto di vista finanziario e di procure. Tuttavia, non credo ci siano basi per poter costruire molto altro. Non è un campionato competitivo che può allettare un giocatore che possa sentire ancora di volersi cimentare nel calcio che conta. Quando si offrono cifre tanto ingenti per giocatori che, come Morata, non riescono ad esprimersi ad alti livelli in campionati competitivi o, come Ronaldo, sono ormai a fine carriera è chiaro che ci troviamo dinnanzi a prospettive allettanti. Sono scelte che, però, si configurano prettamente come finanziarie. Sono realtà completamente diverse rispetto alla scelta di vita fatta, ad esempio, da Messi. Non è una realtà che può garantire una qualità di vita, oltre che sportiva, di un certo livello. Vivere a Miami è una cosa, in Arabia un’altra…”.

Giudizio sul possibile arrivo di Danso al Napoli? “Non conosco bene il giocatore, se non superficiale. Invece, da quel che so ci sono movimenti importanti soprattutto dal punto di vista del mercato in uscita. Si parla di un’offerta importantissima arrivata per Victor Osimhen. Sono offerte pazzesche, ed un giocatore, dinnanzi a certe cifre, deve partire…”

150 milioni valutazione giusta? “Siamo completamente fuori mercato… Sono cifre illogiche, aberranti! Sono numeri ben lontani da quel che il calcio dovrebbe essere, numeri che mi fanno tremare le gambe”.

Jonathan David possibile erede del nigeriano? “Un giocatore molto bravo, anche se i calciatori preferisco giudicarli dopo la prima annata da boom. Va messo in conto che la maglia del Lille non è la maglia del Napoli. Il peso specifico è completamente differente”.

Per Tonali si avvicina la chiusura sui 70 milioni…“Anche in questo caso parliamo di cifre fuori mercato, stiamo andando veramente oltre. Non è una valutazione oggettiva. Continuando così ci ritroveremo in un calcio in cui la competitività sarà prerogativa unicamente di un gruppo ristretto di squadre, con il resto a fare da contorno. Sarebbe necessario prendere provvedimenti, così come per i settori giovanili. Il rischio è quello di ritrovarsi soltanto giocatori stranieri nelle primavere, con ripercussioni sulla Nazionale maggiore. Per i club è molto più facile investire su giovani stranieri, magari belga e con valutazioni stratosferiche, come se i giovani italiani giocassero a Padel… Il problema è di chi amministra il calcio!”.

Rudi Garcia all’altezza dell’eredità di Luciano Spalletti? “Non credo….”

Cavani, a detta di De Laurentiis, il miglior colpo del Napoli dopo averlo visto a Palermo. “Che lui l’abbia voluto dopo averlo visto al Palermo è una parola grossa. Il presidente De Laurentiis ha una grossa fortuna, oltre ad essere una persona intelligente. Tale fortuna è rappresentata dal suo scouting lungimirante”.