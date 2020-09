Angelovski: "Nel 4-2-3-1 Elmas può fare 5 ruoli diversi! Ma con noi gioca nel 4-3-3..."

Igor Angelovski, ct della Nazionale macedone, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Kiss Kiss Napoli: "Siamo riusciti ad ottenere una vittoria importante in Nations League, nonostante il poco riposo di cui hanno goduto i giocatori nell'ultimo periodo. Ho trovato un livello molto alto di forma fisica da parte dei miei giocatori, nonostante ci fossero 35 grandi quando eravamo in campo. Sono contento di come ha giocato Elmas. Ha giocato per 90 minuti e si è procurato un calcio di rigore. Ha giocato nel 4-3-3. Nuovo modulo del Napoli e nuovo ruolo per Elmas? Abbiamo parlato della nuova idea tattica di Gattuso, con il 4-2-3-1. Elmas potrebbe giocare sia dietro la punta, sia come esterno d'attacco, sia come centrocampista".