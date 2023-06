Angelozzi e l'addio di Giuntoli: "Che colpo della Juve! E' tra i più bravi d'Italia"

Angelozzi si sofferma anche sull'approdo, ormai imminente, di Cristiano Giuntoli alla Juventus

"Domani ci sarà l'annuncio di Eusebio Di Francesco come nuovo allenatore". Parla così Guido Angelozzi, uomo mercato del Frosinone, in occasione del Gran Galà di apertura del calciomercato a Rimini. Tema allenatore ma non solo, nella lunga chiacchierata ai microfoni di TMW.

Angelozzi si sofferma anche sull'approdo, ormai imminente, di Cristiano Giuntoli alla Juventus: "Un direttore forte, che viene dalla gavetta. Ovunque è stato ha fatto bene, a Napoli ha vinto il campionato. E ' uno dei ds emergenti più bravi d'Italia, la Juve ha fatto un bel colpo, ha preso uno di carattere, lo conosco bene e so la personalità che ha".