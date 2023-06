Anguissa al centro del villaggio, quando Garcia disse di lui: "Con uno così puoi andare in guerra"

Il centrocampista camerunese sarà senz'altro centrale anche ora che il tecnico francese è sbarcato a Napoli, assicura il Corriere dello Sport.

© foto di www.imagephotoagency.it

"Con uno come lui puoi andare in guerra". Così parlò Rudi Garcia di Frank Anguissa quando entrambi erano all'Olympique Marsiglia, dal 2016 al 2018, quando l'attuale allenatore del Napoli ne fece un suo fedelissimo in Provenza. Il centrocampista camerunese sarà senz'altro centrale anche ora che il tecnico francese è sbarcato a Napoli, assicura il Corriere dello Sport:

“Anguissa aveva appena compiuto 21 anni e Garcia gli diede fiducia rendendolo centrale nel suo gioco. Ne apprezzò qualità e duttilità. Intravide un orizzonte di crescita che andava solo esplorato. Tra di loro c’è un bel rapporto, i due si erano sentiti prima del trasferimento di Anguissa a Napoli (il centrocampista chiese consigli e informazioni sul campionato italiano) e uno scambio di messaggi sarà avvenuto anche in questi giorni”.