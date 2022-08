Anguissa conquistato da Spalletti: "Tra i più bravi, sa farti rendere e motivarti al massimo"

Il centrocampista del Napoli André Frank Zambo Anguissa ha speso parole importante anche per Luciano Spalletti

Nell'intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino, il centrocampista del Napoli André Frank Zambo Anguissa ha speso parole importante anche per Luciano Spalletti: "Ne sono colpito. Dal primo giorno. È una bella persona, uno degli allenatori più importanti che ho avuto perché sa come far rendere al massimo i propri calciatori, sa sempre quali tasti toccare per suscitare una reazione positiva. Ed è sempre impegnato a cercare modi per motivare, caricare, farti dare di più. È uno dei più bravi di tutti".