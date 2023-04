Anguissa: “Il Maradona è pazzesco! Facciamo di tutto per ricambiare l'amore dei tifosi"

Il centrocampista del Napoli Franck Zambo Anguissa è stato protagonista di una nuova clip di Sorare

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista del Napoli Franck Zambo Anguissa è stato protagonista di una nuova clip di Sorare, il videogioco di fantasport basato su blockchain che unisce fantacalcio, scouting, player trading e NFT.

Qual è il tuo ricordo più bello legato al Napoli?

"Penso la mia prima partita con il Napoli (contro la Juve, ndr)".

Che emozioni hai provato la prima volta che hai giocato al Maradona?

"Una parola: incredibile! I tifosi ci danno davvero tutto, e fanno in modo che noi facciamo di tutto per ricambiare in campo. È davvero pazzesco".

Qual è la tua leggenda del Napoli preferita?