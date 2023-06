Anguissa pazzo di Spalletti: "Da brividi quando parla, si metteva nei nostri panni"

André-Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a The Athletic

© foto di www.imagephotoagency.it

André-Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a The Athletic: "Spalletti? Mi piace prima l'uomo e poi l'allenatore. Mi ha sempre supportato, a volte urlava troppo (ride, ndr) ma lo faceva perché sapeva che potevo dare di più. Mi chiedeva come stesse la mia famiglia, cosa facessi nel giorno libero, sa che ci possono essere problemi, ti spinge se le cose non vanno bene, ti motiva, si mette nei tuoi panni.

Quando parla mette i brividi coi suoi discorsi motivazionali. Mi ha anche regalato un orologio. Con un allenatore del genere puoi solo migliorare".