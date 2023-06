Anguissa su Osimhen: "Aveva previsto lo scudetto, ce lo disse in estate"

André-Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a The Athletic

André-Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a The Athletic: "Osimhen? Mi aveva predetto lo scudetto a inizio stagione, per questo sono contento che abbia fatto tutti queli gol. Mi disse: "Fidati, farò del mio meglio per vincere lo scudetto". Aveva ragione. E' un grande amico".