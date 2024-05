Anguissa sul 5-1 alla Juve: "Gli facemmo capire che volevamo lo scudetto!"

Queste le parole pronunciate all'interno del film dal centrocampista azzurro Andrè Frank Zambo Anguissa in merito a quella storica sfida

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso dell'anteprima del film "Sarò con te" dedicato allo scudetto del Napoli, andata in scena al cinema Metropolitan, sono state proiettate alcune scene relative al match tra gli azzurri a la Juventus dello scorso anno terminato 5-1 in favore della squadra di Spalletti al Maradona.

Queste le parole pronunciate all'interno del film dal centrocampista azzurro Andrè Frank Zambo Anguissa in merito a quella storica sfida: "Gli abbiamo fatto capire che volevamo lo scudetto, non volevamo nessuno ad ostacolarci. La Juve non aveva modo di batterci in casa. Il giorno del 5-1 ho pensato: "Siamo i più forti e ora ve lo dimostriamo".