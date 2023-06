Antonelli svela: "Venerdì sono stato con Garcia, mi ha detto una cosa sul Napoli"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Stefano Antonelli, agente di Udogie

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Stefano Antonelli, agente di Udogie: “Sono abbastanza sereno nel giudizio. Avevo ed ho un ottimo rapporto con Luciano Spalletti. Conosco l’uomo e l’allenatore e ha fatto quello che ha fatto. Conosco bene Rudi Garcia ed è una persona con una caratterialità un po’ diversa, ma con idee molto simili. Ho avuto il piacere di stare un po’ con Garcia venerdì dopo l’accordo col Napoli e ho potuto tastare con mano l’entusiasmo che ha nel venire a Napoli. Non percepisce alcun tipo di pericolo.

Lui è sicuro che il Napoli sarà una squadra competitiva ed ha un entusiasmo incredibile. Ho constatato un entusiasmo clamoroso e forse questa era proprio la piazza che serviva a lui. Sarà una persona più serena nella sua comunicazione rispetto a Spalletti, ma non credete non abbia una comunicazione piccante e appropriata. Adesso a Napoli si è vinto facendo un gioco importante e si è sfiorato un risultato ancora più importante. È stata battezzata come la squadra che giocava il miglior calcio d’Europa, sarà il campo a parlare".