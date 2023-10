Apolloni: "Garcia è tra i migliori, difficoltà di inizio stagione erano da mettere in conto"

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Luigi Apolloni, allenatore ed ex calciatore del Verona.





Come valuta la prestazione della Nazionale contro l’Inghilterra? “Ritengo siano prove positive. Nonostante il risultato si sono viste le idee di gioco e l’unità di intenti che il tecnico sta cercando di instillare nel gruppo in vista della competizione continentale. Sarebbe davvero un peccato se l’Italia non andasse agli Europei".

Come vive, un tecnico, un momento delicato come quello che si vive in casa Napoli? “Garcia è arrivato dopo che Spalletti era riuscito a vincere lo Scudetto. Fare meglio di Luciano avrebbe significato vincere nuovamente il tricolore o, addirittura, la Coppa dei Campioni. Ritengo che il tecnico francese sia uno dei migliori, sicuramente il migliore per il Napoli. Le difficoltà di questo inizio di stagione erano da mettere in conto. Il presidente De Laurentiis, però, è stato bravo nel garantire sostegno al proprio allenatore. Anche i calciatori, però, devono garantire unità d’intenti”.

Che partita si aspetta tra Milan e Juventus? “Sarà una sfida importante per entrambe. Per il Milan significherà acquisire continuità, mentre per i bianconeri sarà una tappa fondamentale almeno per la qualificazione in Champions. La Juventus, infatti, può anche puntare a traguardi ben più ambiziosi, potendo sfruttare l’assenza da competizioni internazionali”.