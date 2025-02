Apuzzo: “Como-Napoli mi ha fatto arrabbiare, sono andato via dallo stadio!”

vedi letture

Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – II Tempo’, in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Ernesto Apuzzo, allenatore, ex tecnico della Primavera del Napoli e non solo: “Domenica ero lì a Como e avendo giocato a Como 49 anni fa è stato emozionante. Il primo tempo il Napoli ha giocato bene, poi al gol di Diao sono andato via perché ero arrabbiato! Mi ha fatto male questa sconfitta da tifoso”.

Sul 3-5-2: “Questa squadra ha nel DNA il 4-3-3 però a causa degli infortuni e visto il buon momento di Raspadori il mister ha optato per il 3-5-2. A Conte non dobbiamo insegnargli nulla però penso che sabato ritornerà alla difesa a quattro, pur mancando Neres c’è Spinazzola che ho visto molto bene”.

Su Raspadori: “A me dispiace che non gioca troppo, magari contro l’Inter si potrebbe provare anche il 4-3-2-1, io lo farei però ripeto dicendo questo facciamo un torto ad un grandissimo allenatore come Conte”.