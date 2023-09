Apuzzo: "Raspadori e Osimhen formerebbero una coppia d'attacco devastante"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Ernesto Apuzzo, ex allenatore Napoli Primavera

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Ernesto Apuzzo, ex allenatore Napoli Primavera: "Raspadori ha dimostrato di poter fare bene anche da centravanti. Nelle prime due partite ha fatto bene, anche se gli è stato annullato un gol. Con l’Ucraina, poi, ha avuto due occasioni ghiotte che ha sbagliato. Inoltre, mi piacerebbe vedere Raspadori in un modulo con due punte. Il 4-3-2-1, ad esempio, è un modulo che si sta diffondendo sempre di più.

Raspadori potrebbe giocare sulla sinistra o sulla destra, ma più accentrato, in modo tale da poter dialogare con Osimhen. In alternativa, il Napoli potrebbe giocare con il 4-4-2, con Raspadori e Osimhen in coppia d'attacco. Io credo che questa sarebbe una soluzione molto efficace, perché Raspadori è un attaccante tecnico e Osimhen è un attaccante potente. Il calcio è fatto di equilibrio. Non esiste un modulo migliore o peggiore degli altri. L'importante è trovare la soluzione che meglio si adatta alle caratteristiche dei giocatori. Anche Politano potrebbe giocare dietro, per cucire il gioco e venire anche dietro a fare la fase difensiva.

Napoli-Lazio un massacro? No, non direi. Romagnoli e Casale hanno fatto un figurone. Ma non è che si deve attaccare solo con le palle da spalle alla porta. Il Napoli ha cambiato modulo e ha perso le fasce. Elmas, uno dei titolarissimi dell'anno scorso, non è stato messo in campo. A Genova non ci sarà Politano.

Chi giocherà in quel ruolo? Raspadori, Zielinski o Elmas? Non farei giocare Elmas, nonostante lo stimi tantissimo, ma metterei un modulo più offensivo, come il 4-3-2-1. Il reparto difensivo deve essere più compatto. L'altro sabato abbiamo preso un gol che ci è stato annullato per fuorigioco, ma che poteva essere evitato. Natan? L'allenatore non lo ritiene ancora in grado di giocare".