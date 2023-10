Aronica: “Garcia sulla graticola. La presenza di ADL può portare solo benefici” 

Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli e attuale allenatore, è intervenuto a Radio Marte

Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli e attuale allenatore, è intervenuto a Radio Marte: “Garcia delegittimato? Napoli procura già tante pressioni come piazza, in questo caso il presidente ha aumentato le pressioni sul tecnico che è il responsabile principale dei risultati di una squadra e che è sul banco degli imputati per quanto sinora accaduto. Garcia è chiaramente sulla graticola e le parole del presidente hanno amplificato questo stato di cose: i prossimi risultati non lasceranno scampo all’allenatore se non arriveranno le vittorie. Tra le tante cose credo che la gestione all’interno dello spogliatoio da parte dell’allenatore non sia delle migliori.

La presenza del presidente? Può portare solo benefici, è successo anche nei miei anni a Napoli con Donadoni, il presidente piombò a Castelvolturno per dare serenità e per amalgamare il gruppo. All’epoca non ci diede maggiori pressioni, anche perché il calciatore pensa a sé e non crede mai di essere in pericolo, se non in periodi di mercato. La pressione maggiore è ovviamente sul tecnico: la presenza di De Laurentiis da un lato può dare forza alla sua posizione e dall’altro lo mette sotto i riflettori ulteriormente.

Il Napoli può rientrare nella lotta scudetto? La squadra ha tutte le carte in regola per rilanciarsi e rientrare nella lotta, c’è da portare nuovo entusiasmo, serve fiducia nei propri mezzi e ritrovare un po’ di umiltà. La squadra deve ritrovare quello spirito perso in queste ultime settimane. Poi va dato tempo a Garcia di lavorare e di poter rientrare nei programmi societari".