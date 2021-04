Aronica: "L'imperativo è battere il Crotone, poi arriverà la partita dell'anno"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli: “La qualificazione per la Champions League passerà per le prossime tre partite, oltre il Crotone, ma con Milan e Roma è già a metà dell'opera, soprattutto mentalmente. Credo che Gattuso non consentirà ai suoi di snobbare la partita col Crotone, sulla carta non c'è partita, di certo. Per la Juventus si penserà domenica sera, quella è la partita dell'anno e si caricherà da sola sotto il profilo emotivo. L'imperativo deve essere vincere contro il Crotone e credo sia quella la tabella di marcia della squadra. Di Lorenzo, Koulibaly e Manolas? Di Lorenzo un giovane bravissimo, Koulibaly indiscutibile, Manolas non sta soddisfacendo le aspettative".