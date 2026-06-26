Aronica ricorda il suo Napoli: "Ecco chi erano il fuoriclasse, il professionista e il più affidabile"

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Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli e attualmente allenatore del Trapani, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Quale modulo con Allegri? Il sistema di gioco lo definisce e lo detta l'allenatore. Si potrebbe optare anche per una difesa a quattro avendo tre top player per due ruoli.

"I miei anni a Napoli sono stati lunghi, intensi e pieni di bei ricordi. Il fuoriclasse era Lavezzi, il professionista era Cavani e quello più affidabile era Hamsik. Oggi tra Nico Paz, McTominay, Rabiot e Vergara scelgo Nico Paz. CT Nazionale? Preferisco Mancini: è più adatto alla gestione di una selezione, mentre Conte è un allenatore che dà il meglio nel lavoro quotidiano sul campo."