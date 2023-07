Arrigoni sulla Juve: “Allegri deve fare un passo indietro con l’arrivo di Giuntoli”

"Sicuramente è una Juve che cambia tantissimo, perchè ha un piano triennale e non deve per forza vincere subito".

Il giornalista Claudio Arrigoni, ospite negli studi di Sportitalia, nel corso della trasmissione SportitaliaMercato ha espresso la sua opinione sull'arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus: "Sicuramente con Giuntoli la situazione cambia. Allegri ha saputo tenere la barra dritta anche nei confronti della squadra. Quindi qualche merito va dato ad Allegri. Con Giuntoli non arriva solo un direttore sportivo, ma un gestore di tutta l'area tecnica. E' chiaro che Allegri debba fare un passo indietro.

È una Juve che non ha più alcuni giocatori di esperienza. Poi credo che uno tra Vlahovic e Chiesa dovranno lasciare la Juventus. Il rapporto tra Giuntoli ed Allegri? Sono due persone che capiscono che devono convivere. Sicuramente è una Juve che cambia tantissimo, perchè ha un piano triennale e non deve per forza vincere subito".