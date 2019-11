As, Calemme: "A Fabian conviene rinnovare col Napoli, poi finirà al Real Madrid"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mirko Calemme, corrispondente in Italia per AS: “La questione rinnovo per Fabian è congelata, così come per tutti i calciatori del Napoli a causa della situazione che tutti conosciamo. Il ragazzo è ancora disposto a rinnovare con il Napoli, anzi, per lui è più utile un rinnovo, perché ha un contratto fino al 2023 senza clausola. Il punto sulle lusinghe è questa: anche se le parti - Napoli, Fabian ed il suo entourage - non hanno ancora parlato della clausola, pare che vogliano fissarne una a 100 milioni. Il Real Madrid offrirà circa 80 milioni l'estate prossima, ma per De Laurentiis non basteranno. Il Barcellona anche segue Fabian da tempo, ma non ha mai parlato col Napoli, più un interessamento, nulla di serio.

Chi lo prende alla fine? Il Real Madrid. Florentino Perez si è arrabbiato tanto con Zidane a regalare Ceballos un anno all'Arsenal. L'idea è quella di averli entrambi a centrocampo. James? Ha avuto un piccolo problema in Nazionale, dopo un grande inizio con il Real Madrid, è stato messo da parte. Per adesso sta al Real Madrid, ma se questa è la situazione... Lobotka? Ci sono seri contatti per Lobotka, è il profilo che manca al Napoli".