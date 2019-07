As, Calemme: "ADL ha una strategia per James, Florentino è molto arrabbiato..."

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Mirko Calemme, giornalista e corrispondente italiano per il quotidiano spagnolo As: “Ieri il Real ha comunicato a James che non è più sul mercato e che deve restare e questa è cronaca. Poi, non so se qualcosa possa cambiare da qui a qualche giorno. Florentino Perez è molto arrabbiato di questo pre campionato del Real e per l’andazzo che sta prendendo la squadra. La strategia di De Laurentiis è quella dell’attesa, ma rischia perché non è detto che Florentino si convinca a mandare in prestito James a Napoli e poi perché c’è l’Atletico e se il Real si trovasse costretto a fare cassa, potrebbe anche cederlo”.