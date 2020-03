As, Calemme: "Contatti con l'entourage di Jovic, ma il Real Madrid non vuole perderlo"

Mirko Calemme, corrispondente in Italia per il quotidiano spagnolo AS, ha commentato i rumors legati a Luka Jovic ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Al Napoli piace Jovic, che al Real Madrid non ha rispettato le aspettative ma resta un giocatore fortissimo. Ci sono stati contatti tra il Napoli e l'entourage di Jovic. Di certo non recenti, visto il momento che viviamo nel mondo. Il Real Madrid lo vede in uscita nella prossima finestra di mercato, ma ha investito 60 milioni di euro la scorsa estate e preferirebbe non cederlo a titolo definitivo o, quantomeno, vorrebbe concedersi una 'recompra'".