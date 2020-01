As, Calemme: "Fabiàn resta un obiettivo del Real per l'estate, ma attenzione al rinnovo..."

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mirko Calemme, corrispondente italiano per AS: “Il Napoli non vuole indebolirsi, ristabilire il gioco di coppie di cui ha parlato Gattuso e facendo un bello sforzo a Gennaio, ci si sta riuscendo. Privarsi di Fabian, con questi due nuovi acquisti, sarebbe un autogol sia da un punto di vista tecnico che economico. Finalmente il Napoli prende due calciatori che possono essere utilizzati al vertice basso, liberando Fabian da un compito mai stato suo e lo metti in un posto che finalmente gli appartiene, che ha stregato anche Florentino Perez. Fabian è un obiettivo del Real Madrid per l'estate, ma venderlo adesso sarebbe un autogol. Fabian pensa a lavorare e migliorare con il Napoli, e presto potrebbe riaprirsi la negoziazione per il rinnovo. Attenzione a Milik perché ci sarà un incontro con il suo agente prima del match con la Juventus per blindarlo: il Manchester e l'Atletico stanno bussando alla sua porta".