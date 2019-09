As, Calemme: "James? Il Napoli non ha voluto investire su di lui"

Mirko Calemme, corrispondente in Italia per il quotidiano spagnolo As, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Llorente non arriva a Napoli in condizioni precarie o a svernare. E' un giocatore pronto, che darà un forte contributo, sicuramente a partita in corso. E' un'alternativa di grande livello a Milik e il Napoli nella sua storia recente non ha mai avuto due punte così forti, per cui credo che si tratti di un acquisto importante. James? Il Napoli ci ha provato a lungo, ma non ha voluto fare un investimento su di lui, chiedendo dunque il prestito. Dopo il 7-3 rimediato dall'Atletico il Real Madrid ha deciso di tenerlo. Ad oggi le possibilità sono quasi nulle, dunque, circa un suo addio".