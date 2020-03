As, Calemme: "Jovic non una priorità, ma è sulla lista. Il Real non lo svenderà"

Mirko Calemme, corrispondente in Italia per il quotidiano spagnolo As, ha commentato le voci legate a Luka Jovic ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Jovic ha un po' deluso per ora, ma sul talento del calciatore ci sono pochi dubbi. Non è un obiettivo prioritario, ma è uno di quei profili che piace per l'età e le caratteristiche di gioco. E' sulla lista del Napoli. Il Real Madrid però ha investito 60 milioni e non è propenso a cederlo un anno dopo. Quello che ho saputo è che l'ipotesi Napoli intriga Jovic".