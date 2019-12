As, Calemme: "Priorità Callejon è restare! Fabian? Ecco perché s'è arrabbiato al campo"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Mirko Calemme, giornalista, corrispondente in Italia per il quotidiano spagnolo As: “Fabian sa benissimo che sta rendendo neanche un quarto per ciò che vale e per questo ieri si è arrabbiato al cambio. Ma, non era una polemica nei confronti dell’allenatore il cambio ci stava tutto".

RINNOVO CALLEJON - "La priorità di Callejon è restare a Napoli, ma è normale pure che ci siano sirene di mercato importanti per un calciatore dalla sua qualità. Vedremo se ci saranno le condizioni per il rinnovo: il dato di fatto è che entrambe le parti vogliono continuare insieme, ma è prematuro dire che alla fine questo rinnovo ci sarà”.