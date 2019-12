As, Calemme: "Real Madrid pronto a mettere sul piatto 80-100 mln per Fabian"

Nella giornata di oggi il quotidiano spagnolo As ha lanciato la notizia di un'accelerata del Real Madrid per Fabian Ruiz. Mirko Calemme, corrispondente in Italia proprio per As, ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Florentino Perez adora Fabian e ha negli occhi le straordinarie prestazioni nella nazionale spagnola. Quest'anno tutti gli azzurri hanno subito un calo di rendimento, Fabian compreso, ma in Spagna non si discute il valore del giocatore. Il Real Madrid ha chiesto al calciatore di evitare un rinnovo con clausola monstre. Se dovesse invece rinnovare con una clausola non esagerata non ci saranno problemi a mettere sul piatto 80-100 milioni per i Blancos".