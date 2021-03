ASL di Torino: "Le varianti sono in espansione: non far partire il Toro precauzione necessaria"

L'Asl di Torino ha impedito al Toro la trasferta a Roma per la sfida contro la Lazio, ma il Consiglio di Lega si detto contrario al rinvio della gara. Il direttore generale dell'Asl di Torino, dottor Carlo Picco, ha rilasciato dichiarazioni in merito alla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli: ”La situazione rispetto a quando è stato redatto il protocollo si è modificata. Le varianti sono in espansione: il Torino non parte per tutelare la salute pubblica. Contagiosità alta, precauzione necessaria".