Ass. Borriello: "Al Maradona la scritta 'Napoli' è completa, a fine campionato altri lavori"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ciro Borriello, Assessore allo Sport del Comune di Napoli: “Vaccino De Luca? Che le istituzioni debbano dare il buon esempio è un dato di fatto, ma sappiamo tutti che i vaccini erano destinati al personale sanitario, a meno che il Ministro della Salute non gli abbia concesso una deroga. Scritta ‘Napoli’ nei distinti? È completa, lo Stadio di Maradona è della città di Napoli ed è una bellissima sorpresa già visibile con lo Spezia. Ho dei collaboratori bravissimi e l’ingegnere Attanasio è responsabile della gran parte delle opere fatte all’ex San Paolo. La magia creata con le Universiadi non è stata ancora visibile ai tanti sportivi per via del Covid. Alla fine del campionato faremo la sostituzione dei cupolin, verifica della bullonatura. Stadio Collana? Ci sono inchieste in corso, al momento”.